Телята в Кукморе и бассейн в Высокой Горе: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 13 августа

Глава Кукморского района Сергей Дмитриев рассказал в Instagram о своем посещении фермерских хозяйств. Вручив награды лучшим аграриям руководитель района улучил момент и снял прекрасных телят, которых разводят животноводы.

В Высокогорском районе сегодня открылся плавательный бассейн «Инеш». В церемонии участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава района Рустам Калимуллин опубликовал фотоотчет о рабочем визите начальника. После бассейна Минниханову также показали строящийся детсад и предприятие «Казаньсельмаш».

Энгель Фаттахов выложил фото как с открытки. На нем глава Актанышского района стоит в окружении артистов местного ансамбля «Агидель».

Глава Сармановского района Фарит Хуснуллин поздравил ветерана Асию Гарифуллину из деревни Лешев-Тамак с юбилеем. В этом году Асие апе исполнилось 95 лет.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров умудрился собрать лайки и эмоджи с сердечками просто выложив пожелание доброго утра. Его фотография поля получила почти 400 положительных отметок в соцсети.

Евгений Калашников