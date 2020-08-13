Мишустин предложил министрам финансов и здравоохранения проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин в шутку предложил министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко проверить зрение. Совет прозвучал во время посещения больницы в Анадыре.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» — цитирует его «РИА Новости».

В июле Мишустин и Мурашко посетили строящийся на тот момент корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. Три дня назад глава Минздрава посетил открытие корпуса.