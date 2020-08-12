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В Белоруссии медики вышли на улицы с призывом «Остановите насилие»

19:58, 12.08.2020
В Белоруссии медики вышли на улицы с призывом «Остановите насилие»

В Минске белорусские медики вышли на улицы с акцией протеста. Они призвали участников противостояния отказаться от насилия.

В акции возле Белорусского государственного медицинского университета приняли участие около 200 человек, передает «РИА Новости». Врачи в белых халатах выстроились в цепочку, держат плакаты с надписями: «Врачи против насилия» и «Остановите насилие».

К участникам акции вышел министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, он предложил им поговорить, однако разговор не состоялся, поскольку медики отказались следовать за Караником.

Напомним, в Белоруссии уже четвертый день проходят протесты, вызванные результатами президентских выборов. Многие граждане не верят в победу действующего главы государства Александра Лукашенко.

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