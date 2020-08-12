Xiaomi представила юбилейный смартфон Mi 10 Ultra
Китайская Xiaomi показала свой юбилейный флагман Mi 10 Ultra. Смартфон получил рекордную зарядку и лучшую камеру.
Гаджет получит два варианта дизайна: прозрачную заднюю крышку и керамическую.
Главной особенностью смартфона стала мощная зарядка, благодаря которой аккумулятор телефона будет полностью восполнять заряд за 23 минуты.
Дисплей Mi 10 Ultra имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2340х1080 пикселей и частоту обновления 120 Гц, передает ferra.ru.
На задней панели смартфона разместились аж 4 камеры. Основная на 48 Мп, две телефото на 12 и 48 Мп и широкоугольная на 20 Мп.
Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен процессором Snapdragon 865. Оперативная память составит 16 Гб, постоянная — до 512 Гб.
Стоимость смартфона в Китае, там кстати он будет носить название Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, начинается от 5 299 юаней (около 55,7 тысячи рублей).Технологии
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