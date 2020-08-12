МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане

МЧС предупредило татарстанцев об ухудшении погоды. Завтра на территории республики ожидается сильный дождь.

Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, с 8 утра до 18 часов 13 августа в Татарстане местами ожидается сильный дождь, гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—18 м/с.

МЧС по РТ рекомендует находиться в помещении во время непогоды, по возможности не планировать дальних путешествий, а водителям быть предельно внимательными при дорожном движении.

Ранее сервис «Яндекс.Погода» предупредил: в ближайший час в трех районах Казани пройдет дождь.

