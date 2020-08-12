Замначальника Управления жилищной политики Казани займет должность в правительстве России

Заместитель начальника управления жилищной политики Казани Айрат Ахметханов переходит на работу в правительство России. Об этом стало известно в ходе XLI сессии Казгордумы третьего созыва, которая проходит в Казанской ратуше.

«Именно проявив себя в сложнейшем направлении работы с обманутыми дольщиками, с аварийным жилым фондом, Айрат Рафкатович будет решать это на федеральном уровне», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Известно, что переход в федеральный орган произошел по просьбе правительства России. Сообщается, что Айрат Ахметханов будет занимать должность на важном направлении работы правительства РФ.

В начале сессии Ахметханову вручили знак отличия «За безупречную службу Казани». «Я очень горд, что мог принести пользу городу, жителям. Уверен, что опыт позволит принести пользу в будущем», — сказал он.