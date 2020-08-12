Более ста семей Татарстана воспользовались снижением первоначального взноса по социальной ипотеке

В Татарстане 104 семьи воспользовались сниженным размером первоначального взноса на приобретение жилья из Госжилфонда. Программа действует по решению президента Татарстана Рустама Минниханова и предусматривает снижение первоначального взноса с 10 до 5% от стоимости квартиры.

Как сообщает пресс-служба Госжилфонда, программа действует до 1 сентября текущего года и направлена на поддержку граждан в период пандемии коронавируса. Благодаря этому семьи Татарстана могут получить квартиры ранее запланированного срока.



Ранее сообщалось, что нововведение коснется работников бюджетной сферы, а также работников организаций, которые самостоятельно копят первоначальный взнос.

