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Более ста семей Татарстана воспользовались снижением первоначального взноса по социальной ипотеке

10:39, 12.08.2020
Более ста семей Татарстана воспользовались снижением первоначального взноса по социальной ипотеке
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 104 семьи воспользовались сниженным размером первоначального взноса на приобретение жилья из Госжилфонда. Программа действует по решению президента Татарстана Рустама Минниханова и предусматривает снижение первоначального взноса с 10 до 5% от стоимости квартиры.

Как сообщает пресс-служба Госжилфонда, программа действует до 1 сентября текущего года и направлена на поддержку граждан в период пандемии коронавируса. Благодаря этому семьи Татарстана могут получить квартиры ранее запланированного срока.

Ранее сообщалось, что нововведение коснется работников бюджетной сферы, а также работников организаций, которые самостоятельно копят первоначальный взнос.

Недвижимость Татарстан

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