В Татарстане первоначальный взнос по соципотеке снизили в 2 раза — до 5% от стоимости квартиры

Госжилфонд снизил первоначальный взнос по соципотеке в 2 раза — до 5% от стоимости квартиры. Сниженная ставка будет действовать до 1 сентября текущего года», — сообщила пресс-служба ГЖФ. «Президент республики Рустам Минниханов поддержал инициативу Госжилфонда снизить размер первоначального взноса до 5%, — пояснили в пресс-службе ГЖФ. — Ранее размер первоначального взноса составлял 10% от стоимости квартиры.

Нововведение коснется работников бюджетной сферы, а также работников организаций, которые самостоятельно копят первоначальный взнос.

Снижение первоначального взноса позволит семьям, которые недавно встали на учет и еще не успели накопить необходимую сумму, быстрее улучшить жилищные условия.

Также данная мера будет хорошим подспорьем для семей, которые планируют воспользоваться повторной соципотекой, которую запустили месяцем ранее.

Сейчас в Казани стоимость квадратного метра жилья в чистовой отделке по программе социальной ипотеки составляет 42460 рублей. Для получения двухкомнатной квартиры в 60 кв. м размер первоначального взноса составит 127 тысяч рублей. В других городах и районах республики данная сумма еще ниже.