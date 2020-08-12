Ринат Билялетдинов сравнил свой «Рубин» с командой Слуцкого

Бывший главный тренер «Рубина» и молодежного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в игре казанцев в 1-м туре РПЛ против московской команды. По его словам, в случае гола команды Слуцкого ход встречи мог кардинально поменяться.

«Мнение об эпизоде с неназначенным пенальти оставлю при себе. Так очень много кипит страстей по поводу судейства, но с этого одиннадцатиметрового Казань могла сравнять счет, и тогда неизвестно, как пошла бы игра», — считает Билялетдинов.

Также экс-тренер казанцев высоко оценил игру «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого. Билялетдинов считает, что им по силам повторить успех команды, которой руководил он сам и выводил в Лигу Европы.

«В целом «железнодорожники» оправдали свой статус, хотя мне и игра команды Слуцкого понравилась. Клуб неплохо укомплектовался, и состав находится в хорошем возрасте и тонусе. Да, начали сезон с поражения, но и когда я возглавлял «Рубин», мы в первом туре проиграли 0:4 «Спартаку», а в итоге заняли пятое место и попали в Лигу Европы. Может быть, сейчас казанцы тоже повторят этот результат. Во всяком случае, мне импонирует их нынешняя игра», — сказал Билялетдинов.

Напомним, накануне Слуцкий подверг жесткой критике главного арбитра встречи Сергея Иванова. По ходу матча с «Локомотивом» судья не назначил пенальти в пользу казанцев и сразу после перерыва удалил тренера.

Подробнее о перипетиях казанского матча можно почитать в материале «Реального времени».