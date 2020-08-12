Тренер «Локо» Николич о падении Игнатьева: «Это не пенальти, а желтая за удар вратаря»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал работу судейской бригады матча москвичей в рамках 1-го тура РПЛ против казанского «Рубина». По его словам, судья был прав, когда не назначил пенальти в ситуации с падением Ивана Игнатьева в штрафной гостей.

«Я удивлен, что СМИ каждый день говорят о судьях и скандалах. Самое важное в футболе — это игроки, болельщики, тренеры, клубы. Давайте больше говорить об этом.

Я посмотрел повтор — это не пенальти, а желтая карточка футболисту за удар ногой вратаря.

Но судья тоже человек и тоже может ошибаться. Когда-то он ошибается в одну сторону, когда-то в другую», — сказал Николич.

Также тренер «Локомотива» косвенно поддержал рулевого «Рубина» Леонида Слуцкого, заявив, что судьям необходимо встретиться с игроками и тренерами и объяснить некоторые нюансы своей работы.

«Я считаю, что нужно организовать встречу, где судьи объяснят игрокам и тренерам, как работает ВАР, за что дают карточки и так далее», — считает Николич.

Напомним, накануне Слуцкий подверг жесткой критике главного арбитра встречи Сергея Иванова. По ходу матча с «Локомотивом» судья не назначил пенальти в пользу казанцев и сразу после перерыва удалил тренера.

Подробнее о перипетиях казанского матча можно почитать в материале «Реального времени».