В Татарстане утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов на ближайший год

В Татарстане утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2020 года сроком на один год. Соответствующий указ подписан президентом Рустамом Миннихановым и опубликован на сайте президента Татарстана.

В общей сложности в Татарстане возможно добыть 560 лосей старше 1 года и не более 67 лосей до одного года. Охотиться также можно на косулю сибирскую, разрешено добыть 109 косуль старше года и 31 особь до года.

Ранее в МФЦ Татарстана начали выдавать разрешения на летнюю охоту.