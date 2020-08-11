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«Рубин» — «Локомотив»: Меркулов в старте, Деспот остался в запасе

18:35, 11.08.2020
«Рубин» — «Локомотив»: Меркулов в старте, Деспот остался в запасе
Фото: vk.com/fcrk

Главные тренеры «Рубина» и московского «Локомотива» огласили стартовые составы на очный поединок в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

За казанцев дебютирует защитник Меркулов, перешедший в конце прошлого сезона. Другой новичок, с нападающий Джордже Деспотович, подписанный клубом в середине лета, остался в запасе. На его позиции в старте начнет игру Игнатьев.

Состав «Рубина»: Дюпин — Меркулов, Старфельт, Уремович, Самошников — Абильдгор, Коновалов, Йевтич — Кварацхелия, Бакаев, Игнатьев.


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