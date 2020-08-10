Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Ее анонсировал министр здравоохранения Хамад Хасан после заседания кабинета министров.
«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», — цитирует его ТАСС.
Напомним, в Бейруте прошли массовые беспорядки (которые начались с антиправительственной демонстрации). Оппозиционеры обвиняют власти Ливана в коррупции и требуют досрочных выборов. Также протестующие хотят, чтобы по факту взрыва в порту Бейрута провели независимое расследование.ОбществоВласть
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