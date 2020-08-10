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Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

17:34, 10.08.2020
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе
Фото: pexels.com

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Ее анонсировал министр здравоохранения Хамад Хасан после заседания кабинета министров.

«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», — цитирует его ТАСС.

Напомним, в Бейруте прошли массовые беспорядки (которые начались с антиправительственной демонстрации). Оппозиционеры обвиняют власти Ливана в коррупции и требуют досрочных выборов. Также протестующие хотят, чтобы по факту взрыва в порту Бейрута провели независимое расследование.

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