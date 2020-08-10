В Татарстане представили нового заместителя прокурора республики из Москвы

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В Татарстане заместителем прокурора Татарстана назначен старший советник юстиции Алексей Заика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

На оперативном совещании в режиме видеоконференции прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил Алексея Заику коллективу надзорного ведомства.

Ранее эту должность занимал Марат Долгов. Он вышел в отставку в связи с переходом на другую работу.

Алексей Заика до этого назначения работал в Москве в Нагатинской межрайонной прокуратуре, а затем в Управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы. С 2018 года он работал в управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

