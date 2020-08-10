Компания «Эссен Продакшн АГ» начала поставки соусной продукции и приправ в Канаду и Финляндию

В июле этого года компания «Эссен Продакшн АГ» совершила первые поставки своей продукции в Канаду и Финляндию. Отправлен большой ассортимента майонезов и майонезных соусов, кетчупов и соусов на томатной основе, приправ. В Финляндию были отгружены майонезные и деликатесные соусы. Таким образом, компания решает свою стратегическую задачу ближайшей перспективы: присутствие на всех мировых рынках. Партнер «Эссен Продакшн АГ» в Канаде — крупный местный дистрибьютор, который осуществляет работу с ретейл-форматом, суб-дистрибьюторами, оптовыми клиентами, а также поставляет продукты в розничные торговые точки.

Рынок соусов и в Канаде и Финляндии заполнен производителями со всего мира, США, Китая, Европы и даже Украины. Canadian Syrup Inc, Unilever, Sanchon, Happy Chilli Company, а также Annie's, Coconut, Secret Eden Foods и местные производители ежегодно выпускают разнообразные новинки для удовлетворения покупательского спроса. Но, тем не менее, существует спрос и на российские кетчупы, майонезы и приправы.

Канаду можно назвать страной фастфуда, поэтому национальным блюдом здесь считается «путин» (poutine) — разновидность картофеля фри (произносится с ударением на второй слог). Его употребляют с ребрышками и курицей. Традиционное канадское меню включает в себя сосиски, тосты, яйца, картофель фри и, конечно, гамбургеры. Все это приправляется различными кетчупами, соусами и приправами. Также в Канаде используются различные соусы и при приготовлении многих сложных блюд. Свиные ребрышки в соусе по-канадски, аппетайзер (закуска), «мясные шарики» и т. п. — здесь обязателен кетчуп. Мясо по-канадски, закуска из лосося по-канадски, салат рыбный по-канадски требуют майонез. Кетчуп и горчица — обязательные элементы на столе в любом ресторане, как в России соль и перец.

Характерная черта традиционной финской кухни — активное использование рыбы, мяса диких животных, лесных ягод и грибов. При этом лесные ягоды, особенно брусника и клюква (в виде моченой ягоды, варенья или желе) активно используются в качестве соуса или гарнира для блюд из мяса и дичи. Финская кухня имеет общие черты с кухней скандинавских стран и с русской кулинарной традицией. Финны, как и россияне, готовят салаты, которые непременно заправляют майонезом. Один из самых распространенных — салат из лососины, а горчица и кетчуп применяются в мясных блюдах. Поэтому спрос на майонезные и деликатесные соусы легко объясним.

Для выхода на новые рынки компания «Эссен Продакшн АГ» принимает активное участие в различных международных продуктовых выставках, знакомит потенциальных партнеров со своей продукцией и участвует в дегустационных конкурсах.

Наталья Зенина, руководитель отдела по внешнеэкономической деятельности:

«Для изучения рынка Канады, конкурентной среды и вкусовых предпочтений, поиска партнеров, мы приняли участие в крупнейшей канадской выставке в 2018 году. В ходе выставки были проведены переговоры с несколькими партнерами. Выход на канадский рынок потребовал от нас дополнительных усилий и по работе с требованиями к упаковке, и по обеспечению транспортной логистики.

Так как у нас имеется опыт работы в экспорте, а в ассортименте присутствует широкая линейка соусов как на майонезной, так и на томатной основах, мы смогли предложить качественный продукт по требованиям Канады и Финляндии».

Проект выхода на канадский рынок занял 2 года. За это время в «Эссен Продакшн АГ» был определен дистрибьютор, подписан контракт, внесены изменения в упаковку. Также за это время были произведены и отправлены на апробацию дополнительные образцы продукции, проведено согласование маркировок с госорганами стран-импортеров. Требования для поставки продукции в Канаду схожи с требованиями в США. Главной особенностью маркировки продукции является обязательное наличие двух языков — французского и английского.

После подписания долгосрочных контрактов с дистрибьюторами (дилерами) из Канады и Финляндии «Эссен Продакшн АГ» ведет работу по расширению экспортной линейки, что логично повлечет за собой и увеличение объемов поставок.

Партнерский материал