Самозанятые Казани получат грантовую поддержку на сумму 7,7 млн рублей

Мэрия Казани подвела итоги второго этапа грантового конкурса для самозанятых. 33 победителя получат финансовую помощь на сумму более 3 млн рублей. Она пойдет на улучшение материально-технической базы, саморазвитие и обучение самозанятых.

Всего на второй этап конкурса было подано 55 заявок. Основные требования для соискателей — регистрация в Казани, срок работы не менее 3 месяцев, уплата налога на сумму не менее 5 тыс. рублей, отсутствие задолженности и статуса банкрота.

Всего на помощь самозанятым в рамках двух этапов конкурса выделено 7,7 млн рулей. По итогам первого этапа победителями стали 46 человек.

В настоящий момент в Казани самозанятыми зарегистрировались более 24,2 тыс. человек, из них с 1 января 2020 года — 6,4 тыс. человек.