В Белоруссии во время протестов задержаны минимум 140 человек

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В Белоруссии во время протестных акций задержаны как минимум 140 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

При этом в центре подчеркивают, что в списке лишь те, чьи фамилии известны. Правозащитный центр уверяет, что задержанных гораздо больше.



Напомним, что в Минске и других городах Белоруссии идут протесты из-за итогов выборов президента. По последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35%, у Светланы Тихановской — 8%. Глава ЦИК Лидия Ермошина говорила, что рассчитывала на публикацию предварительных итогов к двум часам ночи. Однако окончательных результатов нет до сих пор.

