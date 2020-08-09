У представительств Белоруссии в Москве и Санкт-Петербурге прошли митинги

Фото: meduza.io / Кристина Сафонова

Сотни людей вышли к посольству Белоруссии в Москве, выражая свое недовольство результатами прошедших в стране выборов. Снимок с места событий опубликовали журналисты «Медузы».



zona.media / Давид Френкель

По данным «Медиазоны», возле петербургского отделения дипмиссии тоже стали собираться активисты и просто неравнодушные люди.

Напомним, в Белоруссии сегодня прошли выборы президента. По предварительным данным проголосовали почти 80% избирателей. Официальные экзитполы показывают, что больше 70% пришедших на выборы отдали свой голос Александру Лукашенко.

После закрытия избирательных участков недовольные политикой действующего главы государства жители стали собираться, чтобы организовать массовые протесты. Однако местные силовики стали активно задерживать собирающихся группами граждан.