В Челнах жители «Замелекесья» пожаловались на запах гари

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Набережных Челнах жители микрорайона «Замелекесье» жалуются на запах гари в квартирах. По их словам запах горелой резины исходит от федеральной трассы М7.

Как сообщают «Челнинские известия», жители домов направили свои жалобы в информационную систему «Народный контроль». Заявка адресована в Минприроды Татарстана.

Челнинцы также сообщают, что на окнах скапливается черная копоть, а белые шторы становятся желтыми.

Ранее глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков посетил Чистополь после жалоб жителей на неприятный запах, идущий от очистных сооружений.

Напомним, летом 2014 года запах гари распространялся в близлежащие города со свалки под Елабугой. Пожар на мусорном полигоне не могли потушить несколько дней.