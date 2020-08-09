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В Челнах жители «Замелекесья» пожаловались на запах гари

18:57, 09.08.2020
В Челнах жители «Замелекесья» пожаловались на запах гари
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Набережных Челнах жители микрорайона «Замелекесье» жалуются на запах гари в квартирах. По их словам запах горелой резины исходит от федеральной трассы М7.

Как сообщают «Челнинские известия», жители домов направили свои жалобы в информационную систему «Народный контроль». Заявка адресована в Минприроды Татарстана.

Челнинцы также сообщают, что на окнах скапливается черная копоть, а белые шторы становятся желтыми.

Ранее глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков посетил Чистополь после жалоб жителей на неприятный запах, идущий от очистных сооружений.

Напомним, летом 2014 года запах гари распространялся в близлежащие города со свалки под Елабугой. Пожар на мусорном полигоне не могли потушить несколько дней.

Общество Татарстан

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