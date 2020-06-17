Министр экологии Татарстана посетил Чистополь после жалоб горожан на неприятный запах

Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков побывал в Чистополе после того, как жители города пожаловались министру на неприятный запах, идущий от очистных сооружений.

Чиновник лично оценил ситуацию в райцентре и осмотрел строящиеся биологические очистные сооружения (БОСы).

«Я прошу, не дожидаясь конца лета, провести работы по запуску очистных сооружений, тем самым как можно быстрее обеспечив комфортное проживание граждан», — обратился Шадриков к представителям подрядчика.

Он также поручил отобрать пробы сточных вод старых очистных сооружений, передает пресс-служба министерства. Вопросы об их работе будут обсуждаться на совещании с представителями АО «Чистополь-Водоканал».

Во время выезда министр также посетил берег реки Берняжки, где отмечены оползни. Он также пообещал, что на место выедет бригада геологов.

Ранее в Минэкологии РТ сообщали, что в 2020 году на национальный проект «Экология» в республике пойдут 3,6 млрд рублей. Часть этих средств планируется направить на обновление 12 БОСов.

