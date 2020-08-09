В Казани на Горьковском шоссе образовалась длинная пробка

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Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что на Горьковском шоссе в сторону Казани образовалась длинная пробка.

Движение затруднено не максимально, но все же трафик во второй половине воскресенья оказался проблемным.

Как всегда, отдельный затор образовался на перекрестке в поселке Залесный. Затем следует свободный участок дороги и далее от Лебяжьего озера почти до кольца на Горьковском шоссе дорога в сторону города отмечена желтым.

При этом в целом по Казани уровень загруженности дорог «Яндекс.Пробки» оценивают в 2 балла.