Новости авто

16:21 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани на Горьковском шоссе образовалась длинная пробка

15:16, 09.08.2020
В Казани на Горьковском шоссе образовалась длинная пробка
Фото: скриншот

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что на Горьковском шоссе в сторону Казани образовалась длинная пробка.

Движение затруднено не максимально, но все же трафик во второй половине воскресенья оказался проблемным.

Как всегда, отдельный затор образовался на перекрестке в поселке Залесный. Затем следует свободный участок дороги и далее от Лебяжьего озера почти до кольца на Горьковском шоссе дорога в сторону города отмечена желтым.

При этом в целом по Казани уровень загруженности дорог «Яндекс.Пробки» оценивают в 2 балла.

АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также