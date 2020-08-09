ЦИК Белоруссии уже признал выборы президента состоявшимися

В воскресенье к 12:00 на выборах президента Белоруссии проголосовали уже 54% избирателей. ЦИК республики признал выборы состоявшимися.

Об этом заявила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает RT со ссылкой на «РИА Новости».

Как уточняется, выборы президента в Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включённых в список избирателей.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии проходят выборы президента страны. В этом году они проходят при заметных протестах, поскольку этим летом под следствие попали двое главных конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко: Виктор Бабарико и Сергей Тихановский. Третий кандидат Валерий Цепкало был не допущен до выборов и уехал из страны. Таким образом основным кандидатом от оппозиции в Белоруссии стала Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского.

Ранее сообщалось, что в день выборов в Белоруссии обрушился интернет.