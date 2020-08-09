СМИ: в день выборов президента в Беларуси «лег» интернет

Источники в Беларуси сообщают о том, что сегодня, в день выборов президента, в стране перебои с интернетом. Например, Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале пишет: В нашем офисе @sputnikby в Минске лег интернет. Ребята сидят на резервном. Не работают ютюб, скайп, почта, мессенджеры. Телеграм пока держится, но с трудом. Фото и видео не загружаются в браузерах. Так — по всей Белоруссии. Всех с днем выборов».

Издание «Sputnik Беларусь» сообщает, что проблемы с выходом в сеть — по всей стране. Люди жалуются на крайне низкую скорость интернета: не работают мессенджеры, не грузятся картинки, сеть пропадает совсем, причем независимо от того, на стационарном или на мобильном интернете «сидит» пользователь.

Еще в конце июля многочисленные источники в СМИ предупреждали о том, что день выборов в Беларуси может ознаменоваться проблемами с выходом в Сеть. Так, кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев со ссылкой на госсекретаря Совбеза Беларуси, Андрея Равкова, говорил, что не исключена такая возможность, если «оттуда будет исходить угроза безопасности страны».