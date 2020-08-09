РПЦ объяснила, чем отличается религия и магия

В РПЦ объснили, в чем различие магии и религии. По словам главы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонаха Макария (Маркиша), церковь не отрицает существование потусторонних злых сил.

«Что такое магия в точном смысле этого слова? Можно сформулировать фразой «Да будет воля моя, я хочу использовать невидимые силы для своей цели, начиная от хорошего урожая огурцов и кончая какими-то достижениями». Это магия, и она не имеет ничего общего с религией. Религия — «да будет воля твоя, Господи», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Спикер добавил, что большинство людей не видят разницу между православием и «антихристианским магическим болотом».



Ранее «Реальное время» сообщало, что экзорцист из РПЦ умер от COVID-19.

