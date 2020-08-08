День физкультурника и 6 км дороги в Актаныше: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 8 августа

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Сегодня в России отмечается День физкультурника, и большинство постов глав районов Татарстана были посвящены именно этому празднику. Но некоторые не обошлись просто поздравлениями. Например, глава Кукморского района Сергей Димитриев сообщил об открытии еще одной многофункциональной спортивной площадки — в селе Березняк.

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин в день праздника поделился снимком, как играет в футбол.

Еще одну спортивную площадку, в селе Наласа Арского района, открыл глава муниципалитета Ильшат Нуриев. Она стала третьей за 2020 год. «Осталось открыть еще несколько», — отметил глава района.

Однако сегодня в «Инстаграмах» были не только посты с Дня физкультурника. Так, глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов сообщил, что автопарк центральной районной больницы обновился еще на две машины. «Современные автомобили скорой медицинской помощи оборудованы всем необходимым для оказания неотложной и экстренной помощи пациентам. Огромная благодарность президенту Республики Татарстан @rusminnikhanov за возможность повышения качества оказания медицинской помощи населению!» — написал он.

Сегодня также отмечается профессиональный праздник строителей, с чем их поздравил глава Актанышского района Энгель Фаттахов. В своем аккаунте он рассказал, что сегодня сдали в эксплуатацию около 6 км дороги между двумя селами — Новое Алимово и Старое Алимово.