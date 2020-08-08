В Татарстане выросли темпы оформления земель под кладбища

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В Татарстане заметно выросли темпы оформления земель под кладбища. Об этом сегодня рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

В ноябре прошлого года Кабмин РТ принял постановление по сокращению перечня документов, необходимых для перевода категории участков под кладбища. По закону погосты, расположенные за пределами населенных пунктов, должны располагаться на землях промышленности и особо охраняемых территорий. По словам министра, благодаря упрощению процедуры, заметно выросли темпы оформления.

В это году под эти цели переведены 1097 участков. По 175 участкам необходимо завершить проведение кадастровых работ, сообщает пресс-служба президента РТ.



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