Бывший спонсор команды «КАМАЗ-мастер» объявлен в международный розыск

Следствие просит заочно арестовать обвиняемого в особо крупном мошенничестве российского предпринимателя Феликса Бажанова, известного как один из спонсоров команды «КАМАЗ-Мастер».

Он объявлен в международный розыск, пишет ТАСС.

Бажанову, как владельцу банка «Мастер-Капитал» и экс-председателю правления банка Владимиру Викторову предъявили обвинение в хищении более 1 млрд рублей из банка. Викторов был арестован в конце марта 2020 года. Бажанов же успел скрыться.



Следствие ведет ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Эпизоды хищения денег и лица, причастные к преступлению, еще устанавливаются. Рассмотрение ходатайства органов следствия назначено судом на 10:00 мск 13 августа.

Напомним, в конце июня Феликс Бажанов уже обвинялся в хищениях из своего банка. На тот момент следствие установило два эпизода хищения, на сумму 600 млн рублей.

