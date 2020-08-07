Генштаб России назвал условия нанесения ядерного удара

Россия может задействовать свое ядерное оружие в случае потенциальной и реальной угрозы национальной безопасности. Об этом говорится в статье Генштаба Вооруженных сил России, опубликованной газетой «Красная звезда».

Первым условием возможности ядерного удара со стороны России является зафиксированная системой атака России и (или) ее союзников баллистическими ракетами. Вторым условием в Генштабе назвали явное намерение атакующего государства уничтожить Россию как государство.

Система предупреждения о ракетном нападении не позволяет определить тип оснащения ракеты (ядерное или неядерное), поэтому любая атакующая ракета будет расцениваться как ядерная. Авторы статьи также отметили, что таким образом Россия обозначила «красные линии», которые не стоит переступать.

Напомним, что ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили проблемы стратегической стабильности и контроля над вооружениями

