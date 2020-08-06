Трех фигурантов дела «Нового величия» приговорили к реальным срокам

Люблинский суд Москвы огласил приговор фигурантам дела «Нового величия».

Трое из них — Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков получили по семь, шесть с половиной и шесть лет соответственно. Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубовик получили условные сроки: шесть, шесть с половиной, четыре и шесть лет соответственно.

Они были признаны виновными «в организации экстремистского сообщества», молодые люди ее не признают. Судья ранее сообщила, что «она подтверждается доказательствами», в том числе показаниями одного из членов «Нового величия» Павла Ребровского, передает «РИА Новости».



Десять участников движения «Новое величие» арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники планировали захватить власть в России с помощью госпереворота. Защита настаивает, что дело было сфабриковано, а пошедший на сделку со следствием Рустам Рустамов (получил условный срок) являлся провокатором.

