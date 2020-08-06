ВЦИОМ: только у 22% россиян нет компьютера или ноутбука

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об использовании компьютера или ноутбука россиянами, у 78% россиян есть компьютер или ноутбук, 34% являются обладателями нескольких устройств.

Отмечается, что десять лет назад компьютерами владели лишь 51% россиян. За это же время сократилась и доля каждодневного использования ПК дома и на работе — им пользуются 37% и 36% граждан соответственно.

Больше всего ПК используется для поиска информации в интернете, совершения онлайн-покупок и общения в соцсетях.

В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее эксперт Роскачества рассказал, как продлить срок службы ноутбука.