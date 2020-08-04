Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

Продлить срок службы и быстродействие ноутбука поможет грамотная эксплуатация. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов посоветовал стараться оставлять свободными 15—30% диска, на котором установлена операционная система».

«Зачастую проблема медленной работы ноутбука решается простым добавлением еще одного модуля оперативной памяти или уборкой на переполненном жестком диске, на котором стоит ОС», — сказал он.

Эксперт рекомендует не открывать сразу несколько больших файлов, а также регулярно проверять устройство на вирусы и закрывать неиспользуемые программы. При замедлении работы ноутбука стоит прочистить внутренний корпус от пыли.

«Если оставлять устройство включенным достаточно долго, память забивается остаточными процессами, которые вы считали закрытыми, и постепенно за счет такого «мусора» производительность действительно может снижаться», — отметил эксперт.



Напомним, что в прошлом году Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука для защиты от хакеров. В Минкомсвязи РФ эту идею не поддержали.