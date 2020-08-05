Новый сезон Гран-при в фигурном катании пройдет с большими ограничениями

Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил о том, что серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2020/21 состоится. При этом из-за продолжающейся пандемии коронавируса формат турнира сильно изменится, сообщается на официальном сайте ISU .

Напомним, что ежегодная серия Гран-при, которая состоит из шести этапов, должна стартовать в октябре и пройти в США, Канаде, Японии, Китае, Франции и России. Все запланированные этапы состоятся, однако пройдут с серьезными ограничениями. В соревнованиях смогут принять участие только три категории спортсменов:

— фигуристы, представляющие страны-хозяйки этапов

— фигуристы, которые тренируются в этих странах

— фигуристы, которые смогут прибыть в указанные страны, соблюдая все нормы безопасности в условиях пандемии.

Результаты Гран-при не занесут в мировой рейтинг, а баллы, показанные участниками соревнований, не будут учитываться в качестве технического минимума для чемпионатов под эгидой ISU.

Специальная рабочая группа дорабатывает регламент Гран-при и официально объявит его в ближайшие дни.



Также сообщается, что финал Гран-при, который намечен на середину декабря и должен состояться в Пекине, может быть перенесен на начало следующего года. Решение будет принято после совещаний с китайскими представителями.



Ранее стало известно, что полностью были отменены юниорские этапы Гран-при.

