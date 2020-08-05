Легенда «Рубина» и лучший игрок клуба 60-х и 70-х Мурад Задикашвили скончался

Фото: ФК «Рубин»

Сегодня, 5 августа после продолжительной болезни скончался Мурад Вахтангович Задикашвили — один из самых ярких нападающих в истории нашего клуба, бывший начальник и главный тренер команды, — сообщает казанский «Рубин» на своем официальном сайте и социальных сетях. «Приносим соболезнования родным и близким Мурада Вахтанговича…" — говорится в сообщении.



Мурад Задикашвили родился 18 декабря 1946 года в Кутаиси Грузинской ССР. Помимо «Рубина» нападающий играл за команды «Торпедо» Кутаиси (1964, 1972), «Цемент» Новороссийск (1965), «Локомотив» Москва (1966).

В «Рубине» футболист выступал два раза — с 1966 по 1971 год, вернувшись через год, отыграл еще четыре сезон — с 1973 по 1977. В чемпионатах СССР провёл за команду 362 игры и забил 56 мячей. Выступал за молодёжную сборную СССР (1966). С 1989 по 1995 год — начальник команды «Рубин» (Казань); с 1993 по 1995 год совмещал с должностью главного тренера «Рубина».