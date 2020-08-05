В Казани соседи спасли женщину из горящей квартиры
В Казани соседи вывели из горящей квартиры 56-летнюю женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар произошел поздно вечером в квартире на первом этаже двухэтажного дома по улице Восстания. Почувствовав запах дыма, соседи успели вывести из горящей квартиры хозяйку.
С огнем справились пожарные. Площадь возгорания составила 3 кв. метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Ранее в Татарстане спасатели смогли не допустить взрыва газового баллона при пожаре.
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