В Казани соседи спасли женщину из горящей квартиры

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани соседи вывели из горящей квартиры 56-летнюю женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел поздно вечером в квартире на первом этаже двухэтажного дома по улице Восстания. Почувствовав запах дыма, соседи успели вывести из горящей квартиры хозяйку.

С огнем справились пожарные. Площадь возгорания составила 3 кв. метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.



Ранее в Татарстане спасатели смогли не допустить взрыва газового баллона при пожаре.

