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В Казани соседи спасли женщину из горящей квартиры

08:48, 05.08.2020
В Казани соседи спасли женщину из горящей квартиры
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани соседи вывели из горящей квартиры 56-летнюю женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел поздно вечером в квартире на первом этаже двухэтажного дома по улице Восстания. Почувствовав запах дыма, соседи успели вывести из горящей квартиры хозяйку.

С огнем справились пожарные. Площадь возгорания составила 3 кв. метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Ранее в Татарстане спасатели смогли не допустить взрыва газового баллона при пожаре.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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