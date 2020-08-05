Власти Ливана назвали причину взрыва в порту

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причины мощного взрыва в порту Бейрута. Выяснилось, что к трагедии привело ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

Партия аммиачной селитры хранилась в порту с 2014 года. Все это время она находилась на складе. Премьер-министра страны обещал найти ответственного за халатность.

«Я не успокоюсь, пока мы не найдем виновного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2 750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан»,— написал Хассан Дияб в Twitter.

По данным телеканала Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана, жертвами взрыва стали 78 человек, однако уточняется, что это лишь те, кого успели извлечь из-под завалов. Более 3 тысяч человек получили ранения.

Во вторник вечером в Бейруте произошел мощный взрыв. Инцидент произошел в районе порта. Взрывная волна разрушила ближайшие здания и выбила стекла в домах. Очевидцы в беседе с нашим корреспондентом рассказали о жутких последствиях: тысячи раненых, десятки погибших, сотни разрушенных домов и разбитых автомобилей.