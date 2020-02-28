Власти Казани выделили первые 15 млн рублей на запуск метробуса

На развитие проекта по запуску метробусов в Казани власти выделили первые 15 млн рублей. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на XXXVIII сессии Казанской городской думы.

«[На проект по запуску метробусов] Президентом Татарстана выделены первые 15 млн рублей. Мы просчитываем потоки и возможное развитие этого транспорта, и здесь вопрос номер один — это «Салават купере», — сказал Ильсур Метшин.

Подготовительная работа должна завершиться к июню этого года. Планируется, что метробусы сделают более доступными отдаленные участки города. Так, одним из вариантов рассматривается запуск метробуса в «Салават купере».

