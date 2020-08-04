Молодой талант из ФК «Уфа» близок к переходу в «Спартак»

19-летний полузащитник Остон Урунов в ближайшее время станет игроком московского «Спартака». Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин в своем телеграм-канале.

Как уверяет источник, игрок «Уфы» уже прошел медицинский осмотр в столичном клубе и в ближайшие дни о переходе будет объявлено официально. Называется сумма трансфера порядка двух миллионов евро. Зарплата игрока составит более 500 тысяч евро в год.

Урунов является уроженцем Узбекистана. В башкирский клуб он перешел минувшей зимой из ташкентского «Локомотива» и провел за команду Вадима Евсеева 10 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Однако Остона называют одним из самых надежных игроков в России на своей позиции. Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, который ранее руководил «Уфой», очень высокого мнения об этом футболисте.

Напомним, что новый футбольный сезон в РПЛ стартует 8 августа.