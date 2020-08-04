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Общество

Базу данных участников голосования по поправкам в Конституцию продают за миллион долларов

10:08, 04.08.2020
Базу данных участников голосования по поправкам в Конституцию продают за миллион долларов
Фото: duma.gov.ru

В Сеть выставлена база данных участников электронного голосования по поправкам в Конституцию. Данные продаются за 1 млн долларов.

На торги выставлены 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. При покупке оптом каждая строка оценивается в 1 доллар, 1,5 доллара — в розницу.

Как выяснил «Коммерсантъ», продавец базы сообщил, что продал уже более 30 тысяч строк данных. Также продавец предлагает обновить уже имеющуюся информацию под запрос покупателей: добавить имя, СНИЛС, ИНН, кредитную историю

Ранее политолог, колумнист «Реального времени» Карина Горбачева высказала мнение, что создание единой базы персональных данных россиян угрожает безопасности граждан, противоречит Конституции и ряду федеральных законов.

Общество
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