Базу данных участников голосования по поправкам в Конституцию продают за миллион долларов

В Сеть выставлена база данных участников электронного голосования по поправкам в Конституцию. Данные продаются за 1 млн долларов.

На торги выставлены 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. При покупке оптом каждая строка оценивается в 1 доллар, 1,5 доллара — в розницу.

Как выяснил «Коммерсантъ», продавец базы сообщил, что продал уже более 30 тысяч строк данных. Также продавец предлагает обновить уже имеющуюся информацию под запрос покупателей: добавить имя, СНИЛС, ИНН, кредитную историю

Ранее политолог, колумнист «Реального времени» Карина Горбачева высказала мнение, что создание единой базы персональных данных россиян угрожает безопасности граждан, противоречит Конституции и ряду федеральных законов.

