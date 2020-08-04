Приговор по делу о хищениях в КХТИ начнут оглашать 6 августа

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Стало известно, что приговор по делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ будет оглашен 6 августа.



В четверг, 6 августа, в 10.00 в Вахитовском районном суде Казани начнется оглашение приговора бывшему ректору казанского вуза Герману Дьяконову. По плану, оглашение закончится 7 августа, сообщает пресс-служба суда.

Ранее гособвинитель по делу запросил для всех семи подсудимых реальные сроки от 3 до 9 лет колонии общего режима и потребовал взять их под стражу в зале суда.



Репортаж с последнего судебного заседания по делу КХТИ — в материале «Реального времени».

