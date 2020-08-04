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В Татарстане завершили строительство биологических очистных сооружений для дома-интерната

07:14, 04.08.2020
В Татарстане завершили строительство биологических очистных сооружений для дома-интерната
Фото: eco.tatarstan.ru

В Татарстане завершили строительство биологических очистных сооружений для дома-интерната в селе Крым-Сарай Бавлинского района. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии РТ.

Мощность очистных сооружений составляет 20 куб.м. в сутки. Очистные сооружения будут работать непрерывно. В случае отключения электричества, он будет работать от генераторов.

Объект был построен по предписанию экологов. Сумма финансирования составила 15 млн. рублей. Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы, они завершатся в конце августа текущего года.

Ранее в Татарстане экологи обнаружили несколько нарушений на новом асфальтобетонном заводе в Набережных Челнах.

Общество Татарстан
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