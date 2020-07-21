Экологи Татарстана выявили сразу несколько нарушений на новом заводе в Челнах

В Татарстане экологи обнаружили несколько нарушений на новом асфальтобетонном заводе в Набережных Челнах.

Предприятие начало функционировать в мае. В ходе проверки экологи установили, что предприятие, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, не поставлено на государственный учет, там не провели инвентаризацию источников загрязнения, пылегазоочистные установки работают без соответствующих паспортов, а также на заводе не ведется производственный контроль эффективности очистки.

В результате юрлицо привлекли к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению» и выдали представление об устранении выявленных нарушений.

Заводом экологи заинтересовались после жалоб местных жителей в «Народный контроль», передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Также инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ оштрафовали татарстанскую компанию «Энергоресурс» за сбор неочищенных стоков в реку Шемелку.

