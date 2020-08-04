В России упали продажи перчаток и антисептиков

В России стали меньше покупать перчатки и антисептики, при этом больше берут масок. Это выяснили аналитики компании «Такском».

Выяснилось, что по сравнению с мартом продажи перчаток упали на 38% при средней цене упаковки в 133 рубля — что больше, чем в марте, на 1,5%.

Параллельно выросли продажи масок. По сравнению с мартом люди купили на 15% больше масок, а средняя цена составила 129 рублей за упаковку. Больше всего выросли продажи санитайзеров: по сравнению с мартом продажи выросли в 3,5 раза, сообщает RT.



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