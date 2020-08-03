Бестемьянова о Загитовой: «Возвращаться ради борьбы за третьи-пятые места, вряд ли ее уровень»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила сомнения, что олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова вернется после паузы в карьере профессиональной спортсменки.

«Не уверена, что Загитова вернется. Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично. Ведь она уже выиграла все, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, вряд ли ее уровень», — прокомментировала Наталья Бестемьянова.

Напомним, Алина Загитова объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года. Фигуристка взяла перерыв на один год и занялась выступлениями на ледовых шоу. Первым шоу стала «Спящая красавица» режиссера и бывшей фигуристки Татьяны Навки.