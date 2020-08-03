Метшин: через пять лет в Казани 60% населения должны заниматься спортом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин поставил задачу за пять лет довести долю казанцев, систематически занимающихся спортом до 60%.

На «деловом понедельнике» градоначальник подчеркнул, что в 2015 году спортивных горожан было около 18% от всего населения татарстанской столицы. За пять лет их стало 50%.

Напомним, что День физкультурника состоится в Казани 8 августа. Его будут транслировать в прямом эфире через соцсети исполкома Казани и на канале YouТube, ссылку можно будет найти на инстаграм-странице спорткомитета Казани.