Татарстан потратил на борьбу с коронавирусом более 2,5 млрд рублей

В Татарстане на борьбу с коронавирусной инфекцией потратили уже 2,7 млрд рублей. Из них федеральный бюджет предоставил республике более 2 млрд рублей.

Остальные средства выделил республиканский бюджет, сообщил сегодня на коллегии министр здравоохранения республики Марат Садыков.

На эти деньги закупались аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы, а также маски, перчатки, защитные костюмы. Часть средств ушла на закупку автомобилей скорой помощи.

Кроме того, выделенные средства позволили закупить пять портативных мини-лабораторий для экспресс-тестов на коронавирус. Ими теперь обеспечены медучреждения Казани, Челнов, Альметьевска и Нижнекамска.

Напомним, на сегодня в Татарстане насчитывается 5 694 случая COVID-19. Выздоровели 4 565 человек, скончались 43 человека.