Памятники в честь бойцов ВДВ и актанышские лебеди: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 22 июля

В воскресенье аккаунты глав районов пестрят постами в честь Дня десантника. Кто-то вспоминает свою службу в «Войсках дяди Васи», кто-то открывает памятники. К 90-летию ВДВ монументы установили во многих районах Татарстана, например, в Лениногорском. Снимком поделился руководитель района Рягат Хусаинов.

Энгель Фаттахов также встретился с «десантурой» Актанышского района. Однако Закончить вечер глава муниципалитета решил все же умиротворяющим пейзажем. Бывший министр образования республики выложил видео с плавающими в пруду лебедями.

Кроасивые виды не чужды и главе Кукморского района Сергею Дмитриеву. Он выложил снимок, достойный появиться в эпическом фильме. Желтые колосья в поле склонились от ветра, а над ними летят темные дождевые облака. Гроза приближается.

Своего земляка Ринаса Ахмадеева поздравил сегодня глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин. Спортсмен первым прибежал на Московском полумарафоне. Ахмадеев преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты 24 секунды.