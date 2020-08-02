Мишустин распорядился упростить получение пособий на детей

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился упростить процедуру оформления пособий на детей от 3 до 7 лет. Теперь от граждан не требуется предоставлять данные об алиментах.

Госорганы будут сами получать эту информацию с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия, передает RT. В правительстве также подчеркивают, что заявление на пособие можно подать через МФЦ или портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что «путинские» выплаты в 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет россияне в основном потратили на погашение микрозаймов. Аналитики пришли к таким выводам проанализировав финансовые показатели микрокредитных организаций.