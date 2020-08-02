Crew Dragon Илона Маска начал возвращение на Землю

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Космический корабль Crew Dragon компании Space X Илона Маска отстыковался от Международной космической станции (МКС). Он должен доставить на Землю двух американских астронавтов.

Отстыковка произошла около 02:35 по московскому времени, передает ТАСС. Люки на корабле и в шлюзе были закрыты приблизительно за два часа до этого.

Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен возвращаются на Землю.

Приводнение корабля у берегов штата Флорида запланировано в воскресенье на 14:42 (21:42 мск). Как отметил ранее на брифинге менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич, место посадки зависит от погодных условий. При этом будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.