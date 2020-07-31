За 10 дней полицейские изъяли 11,8 кг наркотиков растительного происхождения

Фото: МВД по РТ

В Татарстане подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2020». Он прошел с 10 по 19 июля 2020 года.

По итогам наркополицейскими изъято более 11,8 кг наркотических средств растительного происхождения, в числе которых 8,7 кг маковой соломы и 3 кг марихуаны. Зарегистрировано 38 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечены 37 человек.

Было выявлено 6 посевов, запрещенных к возделыванию растений. Общая площадь посевов составила 30 квадратных метров. Также было обнаружено 211 очагов конопли и 15 очагов мака. Уничтожено 13865 кг конопли и больше 19 кг мака, сообщили в пресс-службе МВД по РТ

Ранее в Татарстане на жительницу села возбудили уголовное дело из-за того, что она выращивала мак для использования в качестве начинки для выпечки.

