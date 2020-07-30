Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин: «До сих пор поигрываю в старый Counter-Strike. «Макбук» пока еще тянет»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем увлечении видеоиграми, а также об особой любви к игре Counter-Strike 1.6, в которую играл еще десять лет назад в России.

«Ребята набрали всяких игровых девайсов. Я, похоже, уже старею. Подумал, мол, ладно, у меня есть «Макбук», он еще тянет старый Counter-Strike, в который я играл 10 лет назад и сейчас поигрываю иногда. Так вот, я начал распаковывать свои вещи, оказывается, мышку забыл. Теперь пострелять не получится (смеется).



У нас есть консьержка, которую можно попросить съездить в магазин [купить мышку], но уже два дня прошло, и нет такого, что мне прям хочется. Тем более у ребят есть приставки. Иногда прихожу, они меня разрывают, и я ухожу в номер недовольный», — рассказал хоккеист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее в любви к играм CS.GO признавался экс-защитник «Ак Барса», а ныне питерского СКА Игорь Ожиганов.